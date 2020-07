Lo sport del Comitato 4.0 ricevuto dal Ministro Gualtieri. Incontro proficuo, piena disponibilità ad approfondire la misura sul credito di imposta

Questo pomeriggio il mondo dello sport, unito nel Comitato 4.0, composto dal Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, dal Presidente Lega Basket Serie A, Umberto Gandini, dal Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dal Presidente Lega Basket Femminile, Massimo Protani, dal Presidente Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, è stato ricevuto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

L’incontro si è focalizzato sulle misure di carattere economico necessarie per far fronte alla crisi delle migliaia di società sportive professionistiche e dilettantesche, colpite duramente dagli effetti del coronavirus, e per mettere in salvo le attività giovanili cui le leghe assolvono. In particolare, il Comitato 4.0 ha rimarcato la necessità di approvare il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive, strumento decisivo per tenere insieme il tessuto sportivo e sociale del Paese.

Il Ministro Gualtieri si è detto disponibile a considerare con grande attenzione la misura del credito di imposta, valutando la possibilità di inserire la misura già nel prossimo provvedimento che seguirà il voto sullo scostamento di bilancio del 29 luglio prossimo.

Nei prossimi giorni seguiranno contatti con Francesca Buttara, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Lega Pro, che ha gestito il lavoro istituzionale del Comitato 4.0., e con gli advisor di PwC TLS, Davide Rotondo e Paolo Lucarini, anch’essi presenti all’incontro. Nel Comitato 4.0 partecipano anche Pietro Basciano, Presidente Lega Nazionale Pallacanestro e Fabio Pagliara, Segretario Generale, Fidal Runcard.