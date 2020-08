Carrarese femminile al lavoro per la stagione 2020/2021

In vista della S.S. 2020/21, la Carrarese Settore Femminile, è al lavoro proiettata nella composizione delle squadre che saranno impegnate nei rispettivi campionati dopo la felice prima annata interrotta forzatamente, solo, per via dello scoppio pandemico Co-Vid 19. La base di partenza è solida ed è rappresentata dalla conferma, con soddisfazione ed entusiasmo di tutte le parti coinvolte, già comunicata nelle prime sedute di natura ludico-sportive, degli organici delle atlete che hanno indossato la maglia azzura nella scorsa annata.

In cantiere anche alcune novita’, tra cui quella principale è la costruzione di una squadra Juniores (cat. Under 19) nonchè l’allargamento ed impreziosimento dello Staff tecnico. L’ occasione è propizia per informare che sono aperte le candidature delle giovani calciatrici intressate appartenenti alle annate dal 2002 al 2012; per maggiori informazioni e dettagli rivolgersi al Responsabile Tecnico Sig.ra Valentina Buttini (cell. 3461747663).