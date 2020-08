La Lucchese 2020/21 parte dai propri giovani talenti

Federico Papini (classe ’99), Filippo Fazzi (’00), Giovanni Nannelli (’00), Diego Bartolomei (’01) e Lorenzo Pardini (’02): la Lucchese 2020/21 parte dalle conferme dei propri giovani (oltre a quelle già ufficializzate di Coletta, Benassi, Lionetti, Meucci e Cruciani).

Grande soddisfazione per i giovani rossoneri e per il DS Daniele Deoma, che oggi ha ribadito alla stampa la forte volontà di puntare per il prossimo campionato anche sui promettenti talenti già in rosa, che garantiscono affidabilità e continuità di rendimento, definendoli inoltre “dei profili di lusso anche per categorie superiori”.

Tutti i confermati si sono messi in evidenza nella passata stagione, ritagliandosi un ruolo da protagonisti nella cavalcata vincente della formazione rossonera di mister Francesco Monaco. Per loro, adesso, la possibilità di fare altrettanto anche in un campionato professionistico come quello di Serie C.