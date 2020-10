Il week end del settore giovanile azzurro

In attesa della prima uscita stagionale in Primavera 3, il Settore giovanile azzurro è protagonista con le categorie Under 17 ed Under 15, entrambe impegnate nel Centro Sportivo di Fossone di fronte ai pari età della Lucchese.

Gli Under 17 hanno perso per due reti a zero mentre l’Under 15 ha dilagato con un rotondo sei a zero .

Under 17

CARRARESE-LUCCHESE 0-2

(Under 17)

CARRARESE: Gatti, Bonafede, Villa, Cacciatori, Bernuzzi, Bianchi, Branca, Negri, Scaletti, Baldecchi, Grasso. A disp. Ragonesi, Scuto, Faconti, Muracchioli, Venuti, Bologna, Bertoloni, Zaccagna, Folcarelli. All. Davide Ratti

LUCCHESE: Bezzetta, Santelli, Peruzzi, Dunicci, Rossi, D’Ancona, Tomei, Dani, Villa, Bernardeschi, Vaselli. A disp. Pucciarelli,De Blasi, Cateni, Puzzangare, Calcione, Pasa, Toma, Nannipieri, Viggiano.

ARBITRO: Arvia di Pontedera

RETI: Villa, Peruzzi.

La gara è sempre viaggiata sui binari dell’equilibrio, spezzato da un acuto rossonero sul finire di primo tempo. Nella ripresa, gioco e occasioni sono tutte di marchio azzurro anche se il forcing azzurro è stato neutralizzato dalla bravura dell’estremo difensore lucchese e da scarsa fortuna sotto porta.

Under 15

CARRARESE-LUCCHESE 6-0

(Under 15)

CARRARESE: Pennacchi, Calcinari, Bardacci, Frandi, Battilani, Di Pace, Dell’Amico F, Luciani Fr, Alberti, Dell’Amico V, Sommovigo. A disp. Ricco’, Patricelli, Bobbio, Guidi, Poggi, Menconi, Dell’Amico D, Luciani Fe, Amato. All. Luca Cordoni.

LUCCHESE: Gorini, Malloggi, Taponecco, Ferri, Boggi, Baccetti, Favre, Petrozzino, Bulleri, Omu, Gadducci: A disp. Del Picchia J, Del Picchia M, Gerini, Giorgieri, Nicolini, Santini, Usseglio. All. Nincheri.

ARBITRO: Ferrini di Pisa

RETI: Alberti 2, Di Pace, Luciani Fr, Bardacci, Autorete.

Gli Under 15 sono autori di una prova senza sbavature. Sino dal primo minuto di gioco, numerose sono le occasioni da goal che vengono concretizzate a coronamento di trame di gioco pregevoli. Il risultato viene indirizzato, da subito, a favore degli Azzurrini che poi sul velluto dilagano di fronte agli Under 15 rossoneri.