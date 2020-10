Serie C 20-21, i risultati della 4a giornata

Scatto del Lecco targato D’Agostino nel girone A della Serie C. La compagine bluceleste, infatti, espugna Como col risultato di 3-0 (doppietta di Capogna) e si porta a quota 10 in classifica. Rallenta invece la Carrarese che in casa non va oltre il pareggio per 1-1 col Piacenza.

Cambio al vertice del girone B della Serie C. Il Carpi esce sconfitto per 1-2 dal match in casa dell’Imolese. Stessa sorte e stesso risultato per il Matelica a Pesaro. Mentre il Sudtirol non va oltre l’1-1 casalingo contro il Gubbio. E così ne approfittano il Modena, 3-0 al Ravenna, e la Feralpisalò, 4-2 a Cesena, per balzare in vetta alla classifica del raggruppamento.

Nel girone C della Serie C ci sono da registrare gli esordi del Bisceglie, KO interno per 0-1 con la Turris, e del Foggia, successo casalingo per 2-0 sul Potenza. Riposava, per via dell’esclusione dal torneo del Trapani, il Catania. In vetta alla classifica c’è il Bari, 3-0 a Viterbo. Segue da vicino,…





