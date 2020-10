Intervista ad Andrea Luci

Carrarese calcio 1908 intervista Andrea Luci, già nel cuore della mediana azzurra.

Sul Piacenza: “La nostra partenza non è stata delle migliori per quanto riguarda la gestione del pallone, nei primi venti minuti non siamo stati brillanti come al solito.

Dopo il goal subito per una disattenzione ci siamo sciolti e siamo usciti alla distanza creando occasioni importanti e proponendo gioco. Peccato per la rete di Infantino ingiustamente annullata che pesa nell’economia della gara perchè ottenere il pari prima dello scadere della prima frazione avrebbe inciso per noi positivamente anche sullo svolgimento della ripresa. Comunque nel secondo tempo abbiamo attuato un buon forcing e ci siamo stabilmente posizionati nella metà campo avversaria trovando un più che meritato pareggio. L’espulsione ha complicato un pò i piani e siamo stati costretti ad indietreggiare per coprire gli spazi ma è stato lanciato un messaggio importante: ci sacrifichiamo e lottiamo tutti insieme per difendere il risultato. Prendiamoci il punto e guardiamo avanti.”