Resoconto partita Under 15 US Grosseto – Carrarese

UNDER 15: US GROSSETO-CARRARESE 2-2

GROSSETO: Conti, Busetta (Peruzzi), Ricci, Nardi (Giulianini), Girando, Sabatini, Generali (Biliotti), Repola (Fommei), Guadagnoli (Frediani), Bojinov (Massellucci), Pimpinelli. A disposizione: Cipollini, Mori, Fregoli. All. Picardi.

CARRARESE: Pennacchi, Bobbio, Bardacci, Franci, Calcinari, Battilani, Dell’Amico F., Luciani Fr., Alberti, Dell’Amico V., Di Pace. A disposizione: Masetti, Patricelli, Luciani Fe., Guidi, Cucurnia, Sommovigo, Nardini. All. Gozzani.

RETI: 3’ Pimpinelli, 12’ st (rig.) Alberti, 14’ st Generali, 24’ st Dell’Amico V.

Gli azzurri under 15 iniziano il proprio campionato con un risultato positivo , un pari per due a due sul campo del Grosseto.

I ragazzi di Mister Gozzani comandano per larghi tratti la partita ma vanno in svantaggio subendo nel primo tempo la rete avversaria. Gli azzurrini non si danno per vinti e pareggiano su calcio di rigore.

Solo un paio di giri di lancette dopo il Gosseto torna nuovamente in vantaggio.

I nostri ragazzi prendono così d’assedio l’area avversaria trovando, complice anche la superiorità numerica, la seconda e definitiva rete che sancisce un punto per parte al termine dei novanta minuti.