NUOVO CENTRO SPORTIVO, PRESENTAZIONE DEI RENDERING

ACF Fiorentina ed il Comune di Bagno a Ripoli comunicano che mercoledì 7 ottobre alle ore 11:00, presso la Sala consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Bagno a Ripoli in Piazza della Vittoria 1, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei rendering del Nuovo Centro Sportivo della Fiorentina.

All’incontro con i media interverranno:

Rocco Commisso, Presidente di ACF Fiorentina

Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli

Marco Casamonti, Studio Archea & Associati

A causa delle misure imposte per l’emergenza Coronavirus, il numero di accessi alla struttura sarà contingentato. Per questa ragione invitiamo le testate interessate a partecipare all’evento ad inviare la richiesta per un solo giornalista. In base alle richieste pervenute, nell’individuazione degli accreditati verrà data precedenza alle testate nazionali e, in subordine, alle testate locali che seguono maggiormente le attività del Club.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale di ACF Fiorentina e sulle piattaforme social ufficiali del club viola (Facebook, Twitter).