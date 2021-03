Dichiarazione mister Baldini

Al termine della gara Carrarese vs Giana Erminio conclusasi sul risultato di 0-2, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“Oggi è stata persa una gara contro una squadra con molte più difficoltà di noi e certamente, pure noi, abbiamo le nostre problematiche per il momento di emergenza, ma n on è assolutamente giustificabile non tanto la sconfitta, ma la prestazione di questo pomeriggio. Non a caso ho sempre difeso la squadra nonostante alcuni risultati negativi, vedi la sconfitta con l’Alessandria oppure i pareggi con Piacenza e Pro Patria perché ho riconosciuto ai ragazzi di aver messo in campo tutto facendo la cosiddetta prestazione. Prima di questa partita avevamo tirato fuori la testa agganciandoci di nuovo al gruppo di squadre inserite nelle posizioni Playoff, ma una performance come quella di oggi significa che ho chiare responsabilità, nel senso che non sono in grado di trasmettere le motivazioni giuste. A questo punto, alla presenza della Dirigenza, non posso far altro che rassegnare le mie dimissioni perché non voglio essere il para fulmine di prestazioni come quella messa in