Comunicato stampa società

La Società, nelle persone di Manrico Gemignani e del D.G. Gianluca Berti, assume formale posizione dichiarando:

“Le dimissioni non sono ovviamente accettate, ognuno deve assumersi le giuste responsabilità perché di fronte a prestazioni del genere, d’ora in poi, ci sarà tolleranza zero. Ci rivolgiamo ai calciatori perché si ricompattino a dovere e ce la mettano tutta, ma davvero tutta, per perseguire i nostri obiettivi anche perché una rosa costruita come quella attuale, ha le carte in regola per vincere e ci sono tutte le possibilità per ottenere il massimo. Adesso tutti si dimostrino attaccati alla causa fornendo risposte diverse da quelle date sin ad ora. Tutto questo dovrà essere condotto con rinnovato entusiasmo, ma soprattutto passione. La squadra lo deve dimostrare anche per il Mister e deve, insieme a lui, essere motivata a raggiungere gli obiettivi prefissati che sono ancora conseguibili in questa stagione.”