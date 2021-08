Tunjov alla Carrarese

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato un accordo con la Spal per il trasferimento temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Georgi Tunjov. Il classe 2001 ha disputato dieci partite di serie A con la squadra di Ferrara ed e’ stato protagonista con ben quarantanove presenze e tre goal all’attivo nelle varie selezioni giovanili dell’Estonia fino ad ottenere gia’ sei convocazioni con la nazionale A.

Un calciatore che colpisce per la fisicita’, 187 centimetri di altezza unita’ ad un mancino affinato che andra’ ad arricchire il reparto mediano azzurro.

Le prime parole da nuovo calciatore azzurro del centrocampista estone:

“Carrara e’ piu’ di un’occasione per me perche’ pur scendendo di categoria potro’ ambire a disputare un campionato importante per lottare al vertice.

La Carrarese mi ha corteggiato a lungo e sapere di essere nei gradimenti di una personalita’ del calcio come Mister Di Natale mi inorgoglisce e mi responsabilizza.

Come caratteristiche privilegio la fisicita’ e la progressione insieme a capacita’ balistiche con il mio sinistro. Nel corso della mia breve carriera ho ricoperto un po’ tutte le posizioni sull’out mancino ma credo che nel 4.3.3 della Carrarese la mia posizione puo’ essere quella della mezz’ala.

Importante e’ essere pronti subito e raccogliere punti per cercare di stare subito in alto in classifica. “