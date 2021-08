Vademecum per entrare negli stadi di Serie C nella stagione 2021/22

Il decreto del Capo Dipartimento per lo sport ha approvato lo scorso 20 agosto le “Linee Guida

per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte in data 6 agosto sulla base

delle disposizioni del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021, del

decreto-legge del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.

87, del decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 e del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

Le linee guida indicano che “per l’accesso all’impianto dove si svolge l’evento o la competizione

è necessario il possesso del certificato verde; tale requisito si applica agli spettatori e, ferme

restando le prescrizioni per atleti tecnici e staff, anche alle persone accreditate (quali giornalisti,

cameramen, incaricati delle federazioni sportive, etc)”.

Circolare n. 17

