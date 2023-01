Biglietti in vendita per il derby tra Carrarese e San Donato Tavarnelle

In occasione della gara tra Carrarese e San Donato T. in programma domenica 15/01/2023 allo Stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara con inizio alle ore 14:30, i tifosi potranno acquistare i biglietti da oggi pomeriggio.

Per i tifosi ospiti

Acquisto dei biglietti di SETTORE OSPITI, al prezzo di € 10,00 più diritto di prevendita, attraverso la prevendita on-line sul sito http://www.etes.it. La prevendita sarà attiva DALLE ORE 18.00 di MARTEDI’ 10/01/2023 e FINO ALLE ORE 19.00 di SABATO 14/01/2023.

Per i tifosi locali

La prevendita sarà attiva DALLE ORE 18.00 di MARTEDI’ 10/01/2023 dove sarà possibile acquistare i biglietti di SETTORE GRADINATA on-line sul sito http://www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web.

Sono disponibili tre tipologie di biglietti del Settore Gradinata:

INTERO al prezzo di € 10,00 più diritto di prevendita;

RIDOTTO U12 (nati fino al 31/12/2009) al prezzo di € 1,00 più diritto di prevendita;

RIDOTTO OVER 65 (nati fino al 31/12/1955) al prezzo di € 5,00 più diritto di prevendita.