Si è conclusa la 17ª giornata della Serie A TIM 2022/2023. Queste alcune statistiche e curiosità sui match disputati (dati Opta).

Riccardo Saponara ha segnato col piede sinistro in Serie A TIM dopo 11 reti realizzate con il destro nella competizione. L’ultimo gol messo a segno con il mancino dal centrocampista nel massimo campionato risaliva al 26 novembre 2016 in un Empoli-Milan 1-4.

Gli ultimi quattro gol di Nicolás González in Serie A TIM sono tutti stati realizzati a partire dal minuto 89.

La Juventus ha vinto otto gare di fila in Serie A TIM senza subire gol per la prima volta da marzo 2018, quando sotto la guida di Allegri arrivò a quota nove.

La Juventus ha segnato sei reti dopo l’85° minuto in questa Serie A TIM, più di qualsiasi altra squadra.

Lautaro Martínez ha preso parte a 11 reti in questa Serie A (8 gol e 3 assist), nessuno ha fatto meglio (11 anche Leão, Osimhen e Kvaratskhelia). L’argentino è stato coinvolto in 7 gol nelle sue ultime 7 gare da titolare in Serie A TIM (5 reti e 2 assist).

Patrick Ciurria ha segnato contro l’Inter il suo primo gol in Serie A TIM; in questo campionato ha già preso parte a sei reti (un gol e cinque assist), più di qualsiasi altro giocatore del Monza.

Il Torino ha effettuato almeno 23 tiri in un match in trasferta di Serie A per la prima volta da gennaio 2017 contro il Sassuolo.

Ochoa diventa il quarto portiere di questo campionato ad aver effettuato almeno sette parate in due match distinti, dopo Dragowski, Radu e Montipó (nove contro il Milan e sette oggi).

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di campionato (1V, 3N) e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A (quattro risultati utili consecutivi anche nel febbraio 2022).

Il Lecce ha tenuto la porta inviolata in due trasferte di fila all’interno di un singolo campionato di Serie A per la prima volta da maggio 2001.

Caputo ha ritrovato il gol in Serie A TIM con la maglia dell’Empoli dopo 1330 giorni: l’ultimo risaliva al 19 maggio 2019, contro il Torino.

Luis Alberto ha servito il suo 50º assist in Serie A: lo spagnolo è il primo a raggiungere questo traguardo dal 2016/17 in avanti, suo esordio nella competizione.

Victor Osimhen è diventato il secondo giocatore africano a segnare almeno 10 gol in tre stagioni differenti di Serie A, dopo George Weah (1995/96; 1996/97 e 1997/98).

50ᵃ partita di Zambo Anguissa con il Napoli in tutte le competizioni.

Era dal 28 ottobre 2009 contro il Napoli che il Milan non si faceva recuperare due gol dall’85° minuto in avanti in Serie A.

Il 48% dei gol della Roma (10/21) in questo campionato sono arrivati su calcio piazzato, percentuale record nella Serie A 2022/23.

Il Verona ha ritrovato la vittoria in Serie A TIM che mancava da 127 giorni (4 settembre 2022 v Sampdoria); inoltre i gialloblù hanno tenuto la porta inviolata nella competizione per la prima volta dallo scorso 4 aprile 2022, 1-0 contro il Genoa.

La Cremonese ha schierato almeno otto titolari italiani in un incontro di Serie A per la prima volta dal 12 maggio 1996 (10 in quell’occasione).

250ª partita di Rafael Tolói con la maglia dell’Atalanta, contando tutte le competizioni. 100ª vittoria per il difensore con l’Atalanta in Serie A TIM.

Il Bologna ha perso una partita di Serie A TIM al Dall’Ara per la prima volta da settembre 2021 (0-1 v Empoli).

