Calciomercato: Gabriele Bernardotto a Carrara

Ieri Carrarese calcio 1908 ha reso noto di aver perfezionato dalla società F.c. Crotone l’acquisizione temporanea del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Bernardotto.

Gabriele Bernardotto

Il centravanti romano ha indossato le maglie di Vibonese, Avellino, Teramo ed infine Crotone in questa prima parte di stagione. Novantanove presenze in serie C e diciassette goal in categoria. Il classe 97 si distingue per un fisico possente che sfiora i centonovanta centimetri unita ad una buona mobilità che gli consente di spaziare per tutto il fronte offensivo.

L’intervista al canale ufficiale



Le prime parole del centravanti neo arrivato sotto le Apuane:” La trattativa che mi ha portato a Carrara è stata fulminea e nonostante molte offerte non ho avuto dubbi nel scegliere una piazza di tradizione ed ambiziosa come quella azzurra e così è stato dimostrato in questi anni. La squadra è completa in tutti i reparti con giocatori di carisma e qualità insieme a giovani molto promettenti. Dal mio punto di vista , la squadra non si deve porre limiti perché sono alla portata i primi cinque posti, come minimo . Le mie caratteristiche sono quelle dell’attaccante fisico ma comunque mobile che cerca di sacrificarsi e che attacca la profondità. Sotto profilo tecnico con compagni di reparto di livello assoluto come Giannetti e Capello non potremo che divertirci. A livello fisico, sono in buona condizione perché mi sono sempre allenato anche se non ho avuto spazio. Dentro di me ho una grande voglia di rivalsa che voglio scatenare in campo per questi colori. Domenica contro il San DonatoTavarnelle , facciamo valere l’effetto campo e portiamoci a casa i tre punti.”