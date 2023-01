Siena: presentato il nuovo Ds Massimo Tarantino

L’Acr Siena 1904 SpA ha presentato ieri, in conferenza stampa, il nuovo Direttore Sportivo Massimo Tarantino.

Il dirigente bianconero ha sottoscritto un contratto pluriennale nell’ottica del progetto a medio-lungo termine che il Presidente, Emiliano Montanari, aveva programmato sin dall’estate.

“Per me è un grande onore rappresentare una società importante come Siena. Arrivo con umiltà, ma grande entusiasmo. Sono qui da 24 ore – ha detto Tarantino – ed ho già parlato con la squadra ed il tecnico. C’è da riportare serenità per proseguire l’ottimo campionato svolto fino ad oggi. Mi sono confrontato con il Presidente, che conosco dai tempi in cui ero alla Roma, e mi ha convinto che c’è tutta la buona volontà per costruire qualcosa di importante oltre a rendere più competitiva la squadra che di per sé è già molto forte” ha sottolineato ancora il nuovo Ds. “Da oggi la responsabilità me la prendo io, sono già al lavoro sul mercato. Se ci muoveremo lo faremo soltanto per fare un salto di qualità” ha concluso.

