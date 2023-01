Carrarese, obiettivo Virtus Entella con l’ex Palmieri nuovo acquisto

Giovedì Carrarese calcio 1908 ha reso noto di aver perfezionato con la Virtus Entella un accordo per l’acquisizione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Palmieri che si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2024 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva.

Chi è Riccardo Palmieri

Centrocampista classe 1995, nato a Lodi e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ,si distingue per dinamismo ed inserimenti premiati con goal. Oltre cinquanta presenze con le maglie di Fiorenzuola e Virtus Entella collezionando sei goal e svariati assist decisivi. In questa prima parte di stagione sono dieci le presenze con la maglia dei liguri.

Carrarese, direzione Chiavari

Ieri pomeriggio, in vista della gara Virtus Entella-Carrarese di domenica 22 gennaio ,fischio d’inizio ore 17.30 stadio comunale di Chiavari, ecco le dichiarazioni di mister Alessandro Dal Canto.

Sul momento e gli ultimi risultati della squadra:” Le analisi sono state fatte ed abbiamo adottato tutta una serie di misure che però non hanno sortito l’effetto sperato. Escluderei una questione tecnica ma pure mentale e motivazionale. La nostra discontinuità è certamente un problema a cui cercare di porre rimedio lavorando, senza aggiungere molto altro. In settimana la squadra trasmette sensazioni più che positive, tutti lavorano nella maniera più corretta possibile. Certamente, arriviamo alla partita ed ultimamente i risultati non arrivano anche se le prestazioni ci sono o comunque sono davvero pochissime le occasioni in cui siamo venuti meno anche sotto questo profilo. Le ragioni possono essere le più diverse , si può trattare di alchimia che deve essere raggiunta in un gruppo di lavoro che deve coniugare venticinque persone diverse e non è mai semplice. Personalmente, ringrazio la società per gli attestati di stima anche se sono consapevole che nel mio mestiere il legame più importante è quello con i risultati che possono cambiare i giudizi.

Sul prossimo avversario:” Avversario incontrato in più circostanze ma oggi parliamo di una Virtus Entella che vive ,al contrario nostro, una fase ascendente in cui anche certi giocatori si stanno ritrovando rispettando le attese. I liguri adesso giocano come noi e vengono dal successo di coppa. Per avere qualche chance , la Carrarese dovrà essere mentalmente pronta e tecnicamente capace di disputare una partita sopra le righe. “

Sull’emergenza in mediana e la situazione indisponibili:” A centrocampo siamo contati e ci possono essere soluzioni diverse spostando dalla fascia al centro Cicconi oppure impiegare Palmieri dall’inizio oppure a partita in corso. Cerretelli e Della Latta ,ognuno con le proprie caratteristiche, possono essere la soluzione come play in mezzo al campo. Pinto è aggregato al gruppo ma ancora non in grado di scendere in campo mentre Mercati non è recuperato anche in considerazione di alcuni impegni ravvicinati ormai prossimi , è bene non forzare . In attacco ho tutta la batteria pronta ed in condizione, compreso Bernardotto che si è allenato una settimana con noi dopo le sole due sedute della scorsa settimana. “

Sul mercato e l’ultimo arrivo dalla campagna acquisti:” È arrivato a Carrara Palmieri che è giocatore che seguivamo e che ,oltre per il valore tecnico, ci consente di respirare in mezzo al campo vista la concomitanza di squalifiche ed infortuni che però è emergenza del momento.”