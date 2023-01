Calciomercato. A Siena arriva Petrelli, Silvresti invece ha scelto Cesena

In attesa del derby con il Montevarchi, ieri Acr Siena 1904 SpA ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Petrelli dal Genoa Cfc.

Chi è Elia Petrelli

Petrelli, attaccante centrale classe 2001 di proprietà del Genoa CFC, ha giocato la prima parte della stagione nella Us Triestina Calcio 1918, campionato di Serie C girone A. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha militato anche nell’Ascoli, Reggina e Carrarese ed è stato costantemente in Nazionale, dall’Under 16 all’Under 20.

Il giocatore ha già svolto le visite mediche ed è a disposizione di mister Guido Pagliuca. Vestirà la maglia numero 30.

Cessioni

Due giorni fa invece è stato perfezionato l’accordo di cessione definitiva al Cesena Football Club del calciatore Luigi Silvestri il quale, nella stagione corrente, ha vestito la maglia della Robur in 19 gare ufficiali. La Società, nelle precedenti 48 ore, informa di aver “provato invano a trattenerlo, ma senza successo. Il difensore, infatti, ha manifestato la volontà irrevocabile di essere trasferito al Club romagnolo per trovare un nuovo ambiente e maggiori stimoli“. Il Siena Calcio comunque ha ringraziato Silvestri “per l’impegno profuso con i colori bianconeri e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”.