Derby alla Carrarese, la Robur mai in partita

La Carrarese vince il derby toscano contro il Siena con un secco 3-0. La partita si è aperta con un calcio di inizio battuto dai padroni di casa che hanno subito messo in mostra le loro doti offensive. Al primo minuto di gioco, Energe ha avuto la prima occasione per la Carrarese, ma il suo tiro di piede è stato parato da Lanni.

Il Siena ha cercato di reagire con un lancio di Raimo per Paloschi al secondo minuto, ma l’attaccante non è riuscito ad aggangiare la sfera. Al terzo minuto, Leone ha tentato un destro da fuori area, ma la sfera è finita alta sopra Breza. Al quarto minuto, la Carrarese ha avuto un’occasione clamorosa con un passaggio indietro di Collodel per Capello che ha insaccato di testa, portando i padroni di casa in vantaggio.

Al nono minuto, la Carrarese ha segnato il primo gol della partita con un tiro di Grassini parato da Lanni, ma ripreso da Grassini stesso che ha crossato per Capello che ha insaccato di testa. Il Siena ha tentato di rimontare con un cross basso di Leone per Belloni che ha tentato la deviazione ma non è riuscito ad arrivare.

Al 36esimo minuto, Ferroni della panchina del Siena è stato espulso. Nel finale del primo tempo, il Siena ha avuto un’occasione con un colpo di testa di Crescenzi per Castorani in area che ha tirato di controbalzo, ma la sfera ha sfiorato il palo.

Nella ripresa, il Siena ha cercato di rimontare con l’ingresso di Meli al posto di Castorani e Manni al posto di Lanni, ma al primo minuto di gioco, un cross di Raimo per il Siena non ha trovato nessun giocatore senese presente per ricevere la palla. Al quarto minuto, un tiro di Palmieri dalla destra ha mancato il bersaglio di poco.

Il Siena ha avuto un’occasione al nono minuto con un stop di Petto e un tiro al volo di Paloschi, ma la sfera è stata deviata in angolo. Al 53esimo minuto, un colpo di testa di Paloschi per Crescenzi non ha schiacciato la sfera, e il suo tiro è stato parato da Breza.

Al 68esimo minuto, la Carrarese ha segnato il secondo gol con un cross per Capello che ha firmato la doppietta. Il Siena ha tentato di reagire con un tiro di Buglio dal limite dell’area, ma il tiro è stato centrale e parato da Breza. Al 77esimo minuto, Bozhanaj ha ricevuto la palla, ha stoppato e ha tirato dal limite dell’area, insaccando la sfera all’angolino, portando la Carrarese sul 3-0.

Nel finale del match, il Siena ha tentato di segnare con un tiro di sinistro di Orlando, ma la palla non ha fortuna. Finisce così, senza recriminazione con una Carrarese che ha meritato la vittoria e la rincorsa alle zone alte della classifica.