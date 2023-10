Concreta e decisa, la Carrarese batte la Virtus Entella

Se al tecnico Del Canto non era piaciuto lo score della doppia trasferta sarda, oggi allo Stadio dei Marmi la Carrarese ha conquistato i punti che le servono per la propria corsa.

La Carrarese infatto ha dimostrato ancora una volta la sua forza e determinazione, portando a casa una vittoria fondamentale che la proietta verso l’alta classifica. Sebbene la partita sia stata combattuta e in qualche momento incerta, gli azzurri hanno massimizzato le occasioni create e difeso con solidità per non prendere gol.

La svolta del match è arrivata al 12′ quando Palmieri, con una precisa incornata su un cross di Zanon, ha portato la Carrarese in vantaggio. Questo gol è stato un esempio di cinismo e efficienza nell’approccio al match. Nonostante un tiro centrale di Capello, la Carrarese ha mantenuto la sua solidità difensiva e ha respinto gli attacchi dell’Entella.

L’Entella ha cercato il pareggio al 26′ con Santini, ma il portiere della Carrarese, Bleve, ha respinto in modo miracoloso e ha tenuto la porta inviolata. La pressione dell’Entella è proseguita, ma la difesa della Carrarese ha retto l’urto.

Per affrontare meglio la situazione a centrocampo, il tecnico Dal Canto ha operato un doppio cambio, inserendo Zuelli e Belloni. È stato proprio Belloni a mettere il sigillo sulla vittoria con una punizione astuta, raddoppiando il vantaggio. Dopo questo secondo gol, l’Entella ha accusato il colpo e ha faticato a riprendersi. La Carrarese ha gestito bene il vantaggio, e solo negli ultimi minuti l’Entella ha sfiorato il gol, ma Bleve è stato impeccabile tra i pali.

La Carrarese ha chiuso la partita con un contropiede ben orchestrato da Illanes, che ha consegnato la palla a Panico, ma il suo tiro è stato bloccato da De Lucia.