Furto allo stadio dei Marmi, il comunicato ufficiale

Carrarese calcio 1908 rende noto di essere stata vittima di uno spiacevole accaduto occorso nella notte tra venerdì e sabato scorso, alla vigilia della trasferta di Arezzo.

“Per inciso, si legge nella nota stampa, “in alcuni locali dello stadio dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara sono stati sottratti indebitamente materiali tecnico-sportivi ,in particolare Kit gara e Kit Allenamento nonché vario materiale medico-sanitario.

Superfluo sottolineare come tali atti furtivi abbiano inferto problematiche e difficoltà soprattutto nel reperimento dei nuovi Kit nell’imminenza della gara di Arezzo ,per fortuna, prontamente assolte grazie alla grande abnegazione e al senso di responsabilità del personale addetto della società e dei nostri fornitori.”

La società specifica ,a propria tutela, di aver immediatamente denunciato l’episodio alle competenti autorità fornendo tempestivamente ai soggetti inquirenti i video e le immagini riprese dalla telecamere installate nei giorni scorsi.