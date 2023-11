Carrarese, un punto a Perugia

La Carrarese conquista un pareggio prezioso contro il Perugia, almeno per le ambizioni di alta classifica visto che già alla vigilia rappresentava l’attuale terza forza del Girone B di Serie C, in una partita che ha visto entrambe le squadre contendersi ogni centimetro del campo.

Sebbene il risultato sembri equo sulla carta, la sostanza racconta una storia diversa, con il Perugia che mostra una performance deludente e rischia seriamente la sconfitta, salvata solo da un autogol fortunato.

La partita, iniziata con il Perugia all’attacco, ha visto il tentativo iniziale di Vulikic al 2′ sfiorare la rete. Tuttavia, la Carrarese ha risposto prontamente con Pattarello al 4′, mettendo subito in difficoltà la difesa avversaria. Il Perugia ha cercato di imporsi a centrocampo, ma la partita si è accesa al 21′ con un’occasione per la Carrarese: Capello, con un colpo di testa in tuffo, ha sfiorato la porta difesa da Adamonis.

Il momento chiave è arrivato al 37′, quando Capello ha bruciato Vulikic e con un tocco di precisione ha superato Adamonis, portando la Carrarese in vantaggio per 0-1. Il Perugia ha faticato a reagire, consentendo alla Carrarese di controllare il gioco fino alla fine del primo tempo.

Tuttavia, nel tempo di recupero, il Perugia ha pareggiato con un autogol fortunato di Imperiale – nel tabellino abbiamo assegnato il gol a Matos, ndr – al 47′, complicando ulteriormente la partita. La prima frazione si è chiusa sul 1-1.

La ripresa ha visto il Perugia cercare il vantaggio, ma la Carrarese ha resistito con determinazione. Al 53′, Ricci ha colpito la traversa in una delle occasioni più pericolose del Perugia. La Carrarese ha risposto con Capello al 59′, ma Vulikic ha respinto il suo tiro. Il Perugia ha continuato a cercare la vittoria, ma la difesa della Carrarese ha tenuto duro.

Il match è terminato sul 1-1, con entrambe le squadre che possono trarre conclusioni positive e negative. Mentre la Carrarese ha dimostrato di poter competere senza problemi con le squadre di vertice, il Perugia deve affrontare la realtà di una prestazione deludente e cercare soluzioni per rispettare le attese della vigilia.

Perugia-Carrarese 1-1

PERUGIA: 12 Adamonis, 3 Cancellieri (27′ st 71 Bozzolan), 4 Iannoni, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz, 10 Matos (27′ st 23 Lisi), 11 Seghetti (38′ st 21 Cudrig), 16 Bartolomei, 26 Santoro, 28 Kouan (1′ st 20 Ricci). A disp: 22 Furlan (GK), 15 Dell’Orco, 18 Acella, 24 Torrasi, 25 Morichelli, 86 Giunti, 94 Mezzoni. All. Francesco Baldini

CARRARESE: 1 Bleve, 3 Imperiale, 4 Illanes, 5 Della Latta (19′ st 39 Belloni), 8 Palmieri (19′ st 17 Zuelli), 10 Panico (37′ st 27 Simeri), 11 Cicconi (44′ st 6 Cerretelli), 18 Schiavi, 21 Coppolaro, 28 Capello, 72 Zanon (37′ st 23 Raimo). A disp: 12 Tampucci (GK), 22 Mazzini (GK), 20 Opoola, 26 Cartano, 99 Giannetti. All.: Alessandro Dal Canto

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1 (Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Luca Landoni di Milano) IV° UFFICIALE: Erminio Cerbasi di Arezzo

RETI: 37′ pt Capello, 47′ pt Matos

NOTE: serata fredda. Presenti 3332 spettatori (di cui 146 ospiti). Ammoniti Illanes, Iannoni, Schiavi