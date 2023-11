Un’autorete e in 10 quasi per un tempo, niente da fare per l’Arezzo

La Juventus NextGen ha ottenuto una vittoria cruciale per la propria classifica contro l’Arezzo.

Sfortunati gli amaranto, sconfitti per 1-0, grazie a un’autorete di Masetti avvenuta al 18′ del primo tempo. La partita è iniziata con un Arezzo inizialmente propositivo, ma la Juventus NextGen ha preso il controllo con una combinazione perfetta tra Mulazzi e Comenencia. L’autorete di Masetti ha dato alla Juve NextGen il vantaggio che deciderà il match.

Nonostante la sfortunata autorete, l’Arezzo ha lottato per tornare in gioco. Nel secondo tempo, gli amaranto hanno cercato di capitalizzare su un momento favorevole, ma la svolta è arrivata al 52′ quando Mawuli è stato espulso, lasciando l’Arezzo in inferiorità numerica.

La Juventus NextGen ha continuato a creare opportunità da gol, con Anghelè e Palumbo che hanno sfiorato il raddoppio. I bianconeri hanno difeso il vantaggio numerico con successo, con il portiere Daffara che ha compiuto una parata chiave su Gucci all’81’, mantenendo intatta la porta.