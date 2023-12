Rimini cinico, la Carrarese in 10 perde su rigore

La Carrarese ha subito la quinta sconfitta in campionato, tutte in trasferta, cadendo 1-0 contro il Rimini nella sfida del 10 dicembre. Il verdetto del match è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Morra al 42′ del secondo tempo, rendendo amaro il pomeriggio per gli azzurri.

Nel primo tempo, la Carrarese ha sprecato due chiare opportunità per portarsi in vantaggio. Né Capello né Panico sono riusciti a sfruttare un cross rasoterra di Palmieri, e quest’ultimo ha mancato il bersaglio da un’ottima posizione. La ripresa è stata segnata dall’espulsione di Della Latta per una gomitata su Lepri. Il Rimini ha capitalizzato sull’opportunità e ha segnato il gol decisivo con Morra, trasformando un calcio di rigore assegnato per un braccio largo di Imperiale.

La partita è stata caratterizzata anche da una serie di ammonizioni e sostituzioni. Coppolaro è stato ammonito al 48′ per una dura entrata su Del Carro, mentre Lamesta ha ricevuto un cartellino giallo al 46′ per non aver rispettato la distanza. Nel finale, con 2 minuti di recupero, la Carrarese ha cercato disperatamente il pareggio, ma non è riuscita a superare la difesa avversaria.

Il Rimini ha mantenuto la sua vantaggiosa posizione, resistendo agli attacchi della Carrarese. Il portiere Colombi ha fatto la sua parte respingendo i tentativi avversari, e Morra ha sfruttato l’occasione del calcio di rigore per assicurarsi la vittoria per la squadra di casa.

La Carrarese, invece, dovrà fare i conti con questa sconfitta e cercare di migliorare la propria prestazione nelle prossime sfide.