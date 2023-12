Lucchese fermata dal fanalino di coda, 0-0 con la Fermana

La Lucchese è stata costretta a un pareggio senza reti contro la Fermana, attualmente fanalino di coda, in una partita che avrebbe dovuto essere una grande opportunità per consolidare la classifica.

Dire che la Pantera ha dominato l’incontro, ma ha fallito nel concretizzare le numerose occasioni create, lasciando il campo con un risultato decisamente deludente. La Lucchese ha giocato con il lutto al braccio in ricordo di Ivan Chiossi.

La partita ha visto i rossoneri cercare continuamente la via del gol, ma il muro difensivo della Fermana ha resistito. Nel primo tempo, Rizzo Pinna ha colpito clamorosamente la traversa su punizione, mancando l’opportunità di portare la squadra in vantaggio.

La ripresa non ha portato la svolta sperata per la Lucchese, nonostante il dominio del gioco. Guadagni ha sprecato due occasioni chiare, sommandosi alle opportunità mancate nel primo tempo. Nonostante la delusione, la Lucchese ha mantenuto il controllo del match, ma la mancanza di concretezza sotto porta è emersa come il tallone d’Achille della squadra di Gorgone.

Il pareggio deludente ferma la Lucchese a 21 punti in classifica, portandola all’undicesimo posto. La squadra ora dovrà rialzarsi e concentrarsi sugli impegni futuri. Derby compreso.