Antonio Calabro è il nuovo allenatore della Carrarese

Dopo l’esonero di Dal Canto comunicato nella giornata di ieri, questa mattina la società ha annunciato il nuovo tecnico per questa stagione.

Carrarese Calcio 1908 annuncia che Antonio Calabro è stato nominato Responsabile Tecnico fino al 30 Giugno 2024.

Chi è Antonio Calabro

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, da calciatore ha giocato in Serie B con la maglia del Castel di Sangro oltre a numerose esperienze tra Serie C e categorie minori. Ha avuto un’esperienza in Toscana con la maglia della Pistoiese con cui ha militato nella stagione 2007-2008.

Inizia la sua carriera da allenatore nel 2012-2013, a Gallipoli in Eccellenza mentre alla sua prima stagione in Serie D vince il campionato arrivando tra i professionisti con la Virtus Francavilla. Nel 2017 allena il Carpi in Serie B. La sua ultima esperienza è stata nuovamente con la Virtus Francavilla.

