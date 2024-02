I biglietti per Carrarese – Sestri Levante

I biglietti per CARRARESE vs SESTRI LEVANTE in programma domenica 25/02/2024 c/o Stadio dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara con inizio alle ore 20:45.

PREZZI DEI BIGLIETTI



 GRADINATA INTERO € 5,00 più diritto di prevendita;

 TRIBUNA ONORE € 35,00 più diritto di prevendita;

 TRIBUNA CENTRALE € 30,00 più diritto di prevendita;

 TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO € 20,00 più diritto di prevendita;

 TRIBUNA LATERALE € 22,00 più diritto di prevendita;

 TRIBUNA LATERALE RIDOTTO € 16,00 più diritto di prevendita;

Riduzione valida per donne, over 75 anni ed under 10 anni. Ingresso gratuito per gli infanti senza diritto di posto nel Settore Tribuna dello stadio.

Ospiti

I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI con le seguenti modalità:

 on – line sul sito http://www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web.

PREZZI DEI BIGLIETTI:

 INTERO € 10,00 più diritto di prevendita;