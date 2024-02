Tre gol per tre punti che valgono il terzo posto, la Carrarese sbanca Chiavari

La squadra di mister Calabro ha dimostrato grande carattere e determinazione, mettendo in mostra una prestazione di spessore che la riporta prepotentemente nella lotta per le posizioni di vertice. Le reti di Della Latta, Panico e Finotto hanno rappresentato la risposta decisa alla momentanea superiorità locale ottenuta da Lipani.

Il risultato positivo non solo accorcia il distacco dalla seconda in classifica Torres, sconfitta dalla Juve NG in una crisi che ne segna la terza sconfitta consecutiva, ma riaccende la fiamma dei sogni ambiziosi per la Carrarese. Con 45 punti in classifica, il team azzurro si prepara ora per la prossima sfida casalinga contro il Gubbio, in programma mercoledì alle 18:30.