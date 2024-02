Gorgone dopo il pari ringrazia i tifosi rossoneri

Le parole di mister Gorgone dopo il pareggio contro il Pineto.

“Pareggio giusto? I dati dicono altro, peró il calcio è questo, se crei tanto e non concretizzi poi puó succedere che la partita prenda un altro indirizzo con un episodio o una palla inattiva. Perdere oggi sarebbe stata una beffa clamorosa, il pareggio all’ultimo respiro ci toglie un po’ di amaro e ci fa vedere il risultato come un punto guadagnato, ma se fosse finita zero a zero sicuramente avremmo pensato a due punti persi per quanto visto in campo”. “Per noi questo è un film già visto e dobbiamo cercare di non ripeterlo ulteriormente. Non voglio che per i ragazzi diventi un assillo peró è una cosa su cui c’è da lavorare perché sappiamo che potremmo avere più punti e una classifica più tranquilla”. “Ringrazio tantissimo i tifosi che hanno fatto una trasferta così lunga per sostenerci. Sappiamo che per loro è una passione ma è anche un sacrificio, quindi ci tenevo a ringraziarli”