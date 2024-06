A Benevento la Carrarese conquista la finale!

In una serata emozionante al Vigorito, Benevento e Carrarese si sono affrontati nella partita di ritorno delle semifinali playoff. La squadra campana aveva bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato dell’andata, deciso da un gol di Finotto allo Stadio dei Marmi.

Il match inizia con un Benevento determinato a ribaltare il risultato. Già nei primi minuti, Pinato e Perlingieri mettono pressione alla difesa della Carrarese, con Paleari che risponde presente. Al 18′ minuto, il Benevento passa in vantaggio grazie a un calcio d’angolo battuto da Ciciretti e finalizzato di testa da Lanini dopo una deviazione di Cicconi. L’euforia dei tifosi giallorossi dura poco: appena un minuto dopo, Finotto riporta la Carrarese in parità, sfruttando un momento di distrazione della difesa avversaria.

La partita si accende ulteriormente al 35′ quando Talia, con una potente conclusione dal limite, colpisce la parte bassa della traversa e insacca il gol del 2-1 per il Benevento. Tuttavia, poco dopo, lo stesso Talia viene ammonito per la seconda volta al 43′, lasciando la squadra in dieci uomini. Il primo tempo si chiude sul 2-1 con due minuti di recupero e un brivido finale causato da una conclusione di Cicconi.

All’inizio del secondo tempo, Auteri opera un cambio inserendo Simonetti al posto di Perlingieri per dare più equilibrio alla squadra. La Carrarese risponde con sostituzioni mirate, inserendo Cerretelli e Belloni. Al 66′, la Carrarese trova il pareggio con una punizione magistrale di Schiavi, che non lascia scampo a Paleari.



Il Benevento, nonostante l’inferiorità numerica, continua a lottare e cerca di riportarsi in vantaggio, ma è sfortunato al 73′ quando Improta colpisce il palo.

Negli ultimi venti minuti, il Benevento si gioca il tutto per tutto. Auteri inserisce forze fresche con Agazzi, Bolsius, Marotta e Morosini, ma la difesa della Carrarese resiste. Al 74′, un colpo di testa di Capellini va fuori di pochissimo, facendo trattenere il respiro ai tifosi.

Gli animi si scaldano ulteriormente al 78′ con l’ammonizione di Meccariello, ma il Benevento non riesce a trovare il gol della vittoria. Dopo un lungo recupero e diversi tentativi, la partita si chiude sul 2-2, un risultato che premia la Carrarese per il loro sforzo complessivo nei due incontri.