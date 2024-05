Un gol per tempo a Perugia, la Carrarese prenota il prossimo turno

Forte del terzo posto nel Girone, anche nel primo turno di play-off nazionale la Carrarese dimostra la propria superiorità- Nessuna arroganza, solo la realtà dei fatti nei 90 minuti di Perugia.

Calabro imposta bene i suoi e complice del sano cinismo sottoporta il 2-0 è il risultato giusto. Va tutto bene, la Carrarese – dopo appena 168 secondi – sblocca il match grazie a un eurogol di Zanon. Non è finita: il raddoppio sembra vicino in almeno due occasione, gli umbri prendono un palo con Iannoni ma Di Gennaro centra il raddoppio e chiude i conti già a inizio ripresa. Partita chiusa, il Perugia si chiude e rischia anche lo 0-3. Ora si gioca in Toscana, ribaltarla sembra quasi impossibile e a Carrara continua il sogno.

Perugia-Carrarese 0-2, gli highlights