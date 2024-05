Serie C Now, ecco la Mascotte League

Dopo Sanremo, arriva un altro tormentone social in Serie C NOW: la Mascotte League.

Una vera e propria competizione, quella in cui si affronteranno a suon di like e interazioni sui canali ufficiali di Lega Pro le mascotte fisiche di diciassette club di Serie C NOW, che avrà inizio oggi. Quattro gironi e poi via alle fasi a eliminazione diretta: quarti, semifinali e la finalissima.

Ne resterà solo una, decretata attraverso i voti che potrete esprimere sulle nostre pagine Instagram e Facebook.

Clicca qui per commentare i post e le storie Instagram di Lega Pro

Clicca qui per commentare sul profilo Facebook di Lega Pro