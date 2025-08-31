Posted on by

Il post partita di Pianese-Carpi, Birindelli: “Gara sottotono, potevamo gestire meglio alcune situazioni”

Il tecnico ha offerto la propria disamina del match

Esordio al Comunale di Piancastagnaio per la Pianese che alla seconda giornata deve cedere al Carpi col punteggio di 0-1. Un esito amaro che premia la formazione emiliana, cinica e ordinata. Nel post partita è intervenuto Alessandro Birindelli, allenatore delle zebrette, che ha offerto ai presenti la sua disamina: “Sinceramente è stata una gara un po’ sottotono. Non siamo stati molto fluidi nella gestione della palla. Nel primo tempo abbiamo provato quattro-cinque uscite dal basso che non sono venute male, e abbiamo anche avuto un paio di occasioni per andare in vantaggio. Poi però, nel momento in cui bisognava reggere, negli ultimi 3-4 minuti del primo tempo abbiamo gestito male due situazioni: prima un fallo laterale a favore nostro, poi una riconquista in cui abbiamo sbagliato la scelta. Da lì è nata l’azione che ha portato al gol subito. Sono partite toste, tipiche di questa categoria. C’è rammarico per la sconfitta perché gare del genere ti possono dare fiducia e coraggio”.

“La gara è stata un po’ frammentata, anche per l’episodio che abbiamo fatto notare all’arbitro. Poi con la nostra pressione abbiamo costretto il Carpi a schiacciarsi negli ultimi 20 metri – ha aggiunto poi il tecnico –. Partite così si risolvono sugli episodi: a noi è capitata l’ultima palla con Simeoni e purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro. Alla fine credo che, per quanto si è visto, fosse una partita più da pareggio che da sconfitta. Però loro sono stati più bravi nella gestione dei particolari, dei falli laterali e delle palle inattive: più decisi, più convinti. Sappiamo che c’è da lavorare, ma non serve fare drammi: siamo solo alla seconda giornata. Non eravamo fenomeni prima, non siamo gli scarsi di turno oggi. Il gruppo è solido, lavora e ovviamente è dispiaciuto, com’è giusto che sia. Ma dobbiamo rialzare subito la testa e pensare alla trasferta di sabato contro la Torres”.

