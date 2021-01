Stefano Sabelli è un nuovo calciatore dell’Empoli

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Brescia Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Stefano Sabelli.

Sabelli è un calciatore italiano nato a Roma il 13 gennaio 1993. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, nel luglio del 2012 viene ceduto in prestito al Bari, dove esordisce in serie B. resta in Puglia fino al gennaio del 2016, quando si trasferisce al Carpi. Dopo una nuova stagione con la maglia del Bari, nell’estate del 2018 passa al Brescia, dove conquista la promozione in A. Ha vestito la maglia delle Nazionali giovanili, arrivando fino all’Under 21, dove ha giocato 10 gare, prendendo anche parte all’Europeo Under 21 del 2015 che si svolse in Repubblica Ceca.