La cartella stampa, a cura di Football Data di Empoli-Lecce, gara valida per la trentottesima giornata di Serie BKT 2020/21 in programma oggi, lunedì 10 maggio alle ore 14.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

I record azzurri 2020/21

I record azzurri 2020/21: finora Empoli formazione in assoluto più vittoriosa della Lega B (18 partite su 37 giornate, come la Salernitana), squadra che ha perso di meno (3 volte), unica squadra della Lega B 2020/21 imbattuta in casa, con ultimo k.o. interno azzurro risale al 27 luglio scorso, quando il Cosenza vinse 5-1 al “Castellani”; da allora, inclusa la coppa Italia, 20 gare disputate con 12 successi azzurri ed 8 pareggi.

100 in B Haas

Nicolas Haas potrebbe raggiungere le 100 presenze in Serie B, considerando la sola regular season: il giocatore azzurro finora conta 99 gettoni, con le maglie di Palermo, Frosinone ed Empoli. Esordio in serie cadetta il 25 agosto 2018, Salernitana-Palermo 0-0.

Si deciderà tutto nei primi 15’ ?

La partita del “Castellani” potrebbe già decidersi nei primi 15’ di gara: di fronte due delle 3 compagini che segnano di più dal 1’ al 15’ di gioco nella serie BKT 2020/21, 9 gol per parte, come la Cremonese. Azzurri scatenati anche prima della pausa, 13 marcature tra 31’ e 45’ recuperi inclusi (primato condiviso con Brescia e Venezia), Lecce senza freni nei primi 15’ della ripresa (14 marcature, record in solitario).

Chi bomber della B 2020/21 ? Coda a +2 su Mancuso. Attacchi record

Volata per l’assegnazione del titolo di marcatore principe della Serie BKT 2020/21: 22 i gol del giallorosso Coda, 20 per l’azzurro Mancuso. Si decide anche il miglior attacco del torneo: si parte da Lecce a quota 67, Empoli a 66.