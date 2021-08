Fabio Castellano e Mattia Gennari sono calciatori della Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori: Fabio Castellano, classe 1998, centrocampista ex Livorno, che arriva con la formula del prestito dal Padova e Mattia Gennari (1990), difensore, ex Vis Pesaro, che giunge a titolo definitivo.

Entrambi hanno sottoscritto con la Pistoiese un contratto annuale che scadrà il 30 Giugno 2022.

I profili:

FABIO CASTELLANO

Nato a Milano, ha compiuto 23 anni lo scorso 14 marzo. È un centrocampista centrale di 185 centimetri, mancino naturale. Scuola Atalanta, in cui ha svolto il percorso completo nel Settore Giovanile, vanta 27 presenze nelle Selezioni Nazionali dalla U15 alla U19. Nella stagione 2016/17 è passato in prestito alla Pro Vercelli in Serie B (6 presenze), nella successiva è stato acquistato a titolo definitivo dall’Ascoli, sempre tra i cadetti. Nel 2018/19 passa in prestito alla Juve Stabia in Serie C (8 presenze), in cui i campani ottengono la promozione in B. Da qui il passaggio all’Alessandria, Serie C, dove firma un biennale. Con i grigi gioca un anno e mezzo facendo registrare 44 presenze, due reti e altrettanti assist, nelle stagioni 2019/21. A gennaio 2021 è passato al Livorno (Serie C), dove ha chiuso la stagione con 17 presenze e un goal. Il suo cartellino è adesso di proprietà del Padova (contratto biennale) che lo ha girato in prestito alla Pistoiese.

MATTIA GENNARI

Nato a Città di Castello ha compiuto 30 anni lo scorso 18 dicembre. È un difensore centrale di 183 centimetri, destro naturale. Predilige giocare a sinistra nella retroguardia a tre. In carriera vanta 185 presenze condite da 10 reti nei professionisti e 113 gettoni in Serie D. Ha vestito le maglie di Vis Pesaro, Fermana, Foligno, Sambenedettese, Aversa, Melfi e Sansepolcro. Nell’ultima stagione alla Vis Pesaro in Serie C ha disputato 22 partite e segnato 2 reti. Giocava con i marchigiani anche in Serie D nel 2016/17, quando l’allenatore era David Sassarini e il direttore sportivo Stefano Stefanelli e nella quale mise a referto 29 presenze comprese le due nei play-off.