Come mister Andreazzoli vede Empoli-Lazio. Arriva Contrader come partner azzurro

Le parole di mister Andreazzoli prima di Empoli-Lazio

Contrader nuovo sleeve partner degli azzurri

Contrader sarà il nuovo sleeve partner degli azzurri e comparirà sulle maglie della prima squadra maschile a partire dalla sfida contro la Lazio.

Dal 2017 la parola d’ordine di Contrader è innovazione. Sport, aereospace, financial, robotica, biomedicale e helthcare sono i settori nei quali operiamo, lavorando quotidianamente su tecnologie avanzate come Big Data, Machine Learning, Blockchain, Deep Learning e molto altro. Tra tutto spicca l’innovazione dell’ecosistema Skilldo Soccer, ideato e prodotto da CONTRADER che offre la lettura telemetrica in real-time ricavata da sensori di ultima generazione inseriti nelle divise di allenamento dei giocatori, il club toscano sarà in grado di prendere decisioni più incisive ed efficaci analizzando le performance e il rendimento degli atleti.