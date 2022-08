Empoli: “Io e te come nella favole”, superata quota 4500 abbonamenti

Superata quota 4500, ad oggi sono 4⃣5⃣0⃣6⃣ gli abbonamenti sottoscritti dagli sportivi azzurri per la stagione 2022/23!

Come abbonarsi all’Empoli

Sono in vendita i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore (Centrale e Laterale) e Maratona Inferiore, con prezzi speciali per i vecchi abbonati, donne, Over 65, Under 18, Under 14 e per le famiglie. Gli abbonamenti (ricordiamo che per la sottoscrizione è indispensabile essere in possesso della Fidelity Card Empoli Member) saranno disponibili all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point allo Stadio Castellani, all’Unione Clubs Azzurri e su Vivaticket.

Per maggiori info visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale o inviare una mail a biglietteria@empolifc.com.