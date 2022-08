La Lucchese 1905 comunica che prosegue la campagna abbonamenti ‘Insieme Con Voi’.

Le tessere potranno essere acquistate dai tifosi rossoneri presso il Lucchese Point sotto la tribuna coperta da martedì 16 a venerdì 19 agosto dalle 15.30 alle 19.00.

Questi i prezzi:

Gradinata intero – euro 220 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Gradinata ridotto donna e over 70 – euro euro 150 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Gradinata ridotto under 14 – euro euro 100 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Curva Ovest – euro 110 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Curva Ovest ridotto donna e over 70 – euro euro 80 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Curva Ovest ridotto under 14 – euro euro 50 (abbonamento valido per 18 partite di campionato).

