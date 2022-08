Empoli, Zanetti: “I ragazzi si meritano una soddisfazione”

Ha parlato questa mattina in conferenza stampa il tecnico Paolo Zanetti, alla vigilia dell’atteso e sentito derby di domani contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Lo sentiamo, è normale. Il bello del calcio sono queste partite qui che tutti sperano di giocare ed allenare. Affrontiamo una squadra forte, ma le motivazioni faranno la differenza. La Fiorentina è una squadra forte, viene ad aggredirti alto. L’impronta di Italiano è stato chiaro, sotto un certo aspetto dobbiamo guardare a chi è più bravo di noi. Il nostro è un percorso, per alzare il nostro livello serve lavoro, tempo e amalgamare i giocatori, altri arriveranno. Abbiamo analizzato la partita di Spezia, soffermiamoci su alcuni aspetti dove dobbiamo migliorare. I nostri ragazzi meritano una soddisfazione, partita diversa, contro un’avversario pericoloso. Vogliamo essere protagonisti della partita e non spettatori”.

L’Empoli arriva da due sconfitte consecutive, rispettivamente con la Spal in Coppa Italia e domenica scorsa all’esordio in campionato: “Abbiamo analizzato la partita di Spezia, soffermiamoci su alcuni aspetti dove dobbiamo migliorare. I nostri ragazzi meritano una soddisfazione, partita diversa, contro un’avversario pericoloso. Vogliamo essere protagonisti della partita e non spettatori”.Alcune cose sono state fatte bene altre meno, era importante dare un impronta. Siamo costruiti per dominare il gioco, ci sono momenti in cui ci vuole attenzione. Contro Spal e Spezia siamo stati puniti al 100% sugli errori commessi, invece non siamo stati cinici in zona gol”.