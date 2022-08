Empoli: “Io e te come nelle favole”, riparte la campagna abbonamenti

Ha ripreso oggi, mercoledì 24 agosto, “IO E TE, COME NELLE FAVOLE”, la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione calcistica 2022/2023. La campagna abbonamenti terminerà alle ore 13.00 di mercoledì 31 agosto.

Gli abbonamenti alla stagione calcistica 2022/2023 dell’Empoli Fc saranno emessi nella sola modalità digitale, associando il titolo direttamente alla carta di fidelizzazione “Empoli member”, emessa senza la presenza della foto e con il termine di scadenza di 10 anni, così come previsto dalla determinazione n°20 del 8 maggio 2018; contestualmente verrà consegnato all’abbonato il tagliando promemoria (cd. Segnaposto) con l’indicazione del Settore, della Fila e del Posto acquistato

Sono in vendita i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore (Centrale e Laterale) e Maratona Inferiore, con prezzi speciali per i vecchi abbonati, donne, Over 65, Under 18, Under 14 e per le famiglie. Gli abbonamenti (ricordiamo che per la sottoscrizione è indispensabile essere in possesso della Fidelity Card Empoli Member) saranno disponibili all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point allo Stadio Castellani, all’Unione Clubs Azzurri e su Vivaticket.

PUNTI VENDITA

Empoli Store (Piazza della Vittoria)

Da mercoledì a venerdì: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Sabato dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Empoli Point (Stadio Carlo Castellani)

Da mercoledì a venerdì: dalle ore 12:00 alle ore 19:30

Sabato dalle 09:30 alle ore 13:00

Punto vendita speciale Vivaticket Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona)

Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00