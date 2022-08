Twente-Fiorentina in diretta televisiva e in streaming: dove vederla gratuitamente

Stasera la Fiorentina in casa del Twente si gioca il pass per accedere ai gironi di Conference League nella sua prima avventura europea dell’epoca Commisso.

All’andata 2-1 per la Fiorentina firmato da Nico Gonzalez e Arthur Cabral, dopo un primo tempo di assoluto dominio: nella ripresa rete degli ospiti di Vaclav Cerny.

La partita tra Twente e Fiorentina, in programma giovedì 25 agosto 2022, si gioca allo stadio “De Grolsch Veste” di Enschede: il fischio d’inizio è fissato alle ore 19:00.

DOVE VEDERE TWENTE-FIORENTINA IN TV E IN STREAMING

Televisione: TV8, Sky Sport Football

Streaming: TV8, SkyGo, NOW, OneFootball

Riassumendo: è possibile seguire Twente-Fiorentina in diretta TV in chiaro e gratis su TV8, al canale 8 del digitale terrestre: in alternativa la gara verrà trasmessa da Sky via satellite al canale Sky Sport Football (203).

Twente-Fiorentina sarà visibile anche in diretta Streaming sul sito di TV8 o su Sky Go, app di Sky dedicata alla visione dei contenuti per gli abbonati. In alternativa è possibile usufruire di uno dei pacchetti messi a disposizione da NOW.

CHI COMMENTA LA CRONACA DI TWENTE-FIORENTINA

Sia per quel che riguarda Sky che per quel che riguarda TV8 la coppia di telecronisti sarà composta da Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.