Inter-Empoli, in vendita i tagliandi del settore ospiti

Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano per Inter-Empoli, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A TIM 2022/23 in programma lunedì 23 gennaio alle ore 20.45.

I tagliandi del settore Terzo Anello Blu (capienza totale 4361 posti) sono disponibili al prezzo di 5,00 Euro (+ diritti di prevendita) nei punti vendita Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it) e sul portale vivaticket.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si informa inoltre che non sarà possibile il cambio nominativo e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente domenica 21 gennaio alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Milano se sprovvisti di tagliando.

FC Internazionale Milano informa i tifosi azzurri che si recheranno al Mezza di accedere al settore ospiti dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar) dove verranno svolte le attività di filtraggio per entrare allo stadio. La società nerazzurra rende inoltre noto che per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistarlo in anticipo a questo link (https://www.parkforfun.com/it/inter_events)