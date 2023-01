Designazione Arbitrale: Como-Pisa sarà diretta da Lorenzo Maggioni

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Como-Pisa in programma sabato 21 gennaio (ore 14.00) e valida per la 21° giornata del campionato Serie BKT a Lorenzo Maggioni di Lecco.

Il direttore di gara sarà assistito da Alessio Saccenti di Modena e Claudio Gualtieri di Asti.

Il Quarto Ufficiale sarà Simone Gauzolino di Torino

VAR Luca Banti di Livorno

AVAR Giacomo Camplone di Pescara

