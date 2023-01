Marin: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera”

Le dichiarazioni di Razvan Marin dopo la gara con la Lazio di ieri sera. “Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera – ha affermato il centrocampista azzurro – siamo rimasti uniti fino alla fine e abbiamo pareggiato qui all’Olimpico dove sappiamo bene che è molto difficile.”

“La mia rete del 2-2? Sono contento per il gol ma la cosa più importante è che abbiamo preso un altro punto, ci aiuterà per il futuro e per il nostro obiettivo. Empoli sempre in partita anche sotto di due gol? Sí, siamo rimasti uniti fino alla fine, abbiamo lottato e siamo contenti per questo punto. Continuiamo a lavorare ogni giorno per raggiungere il nostro obiettivo. La prossima gara con la Sampdoria? Dobbiamo giocare questa partita per vincere, è una partita importantissima anche di più di questa con la Lazio”.