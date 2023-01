Verso l’Imolese, domani la ripresa degli allenamenti

Il Siena riprenderà domani gli allenamenti in vista della gara contro l’Imolese in programma domenica 15 gennaio (ore 14.30, stadio “Artemio Franchi”). Oggi giornata di riposo per i bianconeri i quali seguiranno poi il tradizionale step settimanale. Doppio lavoro mercoledì e due singole sedute giovedì e venerdì a chiudere la preparazione. Sabato la rifinitura.

Siena-Imolese, biglietti in vendita da mercoledì

Da mercoledì 11 gennaio, ore 12, saranno in vendita i biglietti per assistere alla terza giornata di ritorno del campionato di serie C fra Siena e Imolese, in programma domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14.30 allo stadio “Artemio Franchi”.

I bambini fino a 2 anni possono entrare gratuitamente in tutto lo stadio (senza necessità di fare il biglietto) e dovranno essere tenuti in braccio o sedersi sulle ginocchia dell’accompagnatore (non è consentita l’introduzione di passeggini). La Società sottolinea e ricorda che i bambini dai 2 ai 6 anni compiuti entrano allo stadio pagando solo 1 euro (più un euro di prevendita) esclusivamente in Curva Guasparri ed il biglietto d’ingresso può essere fatto soltanto alla biglietteria del Sottopassaggio alla Lizza, il giorno della gara, dalle ore 12.30. In tutti gli altri settori (Tribuna Coperta e Gradinata) il prezzo del biglietto è intero (tranne il ridotto per Over 65 e donne).