“Mi aveva chiamato prima dell’inizio del campionato, aveva stima di me e voleva conoscermi; per me è stato un piacere enorme e quella chiamata mi è rimasta dentro. Purtroppo è l’enneisma perdita che lascia un vuoto incredibile, si siederà a fianco di Pelè e dei tanti grandi campioni che ci hanno lasciato”: così mister Zanetti in conferenza stampa ha voluto ricordare Gianluca Vialli.

Il ricordo del tecnico dell’Empoli

Via YouTube by Empoli FC