Biagini nel pre-gara con la Torres

E’ tornato a disposizione in panchina in occasione della trasferta all’Orogel Dino Manuzzi di Cesena e gradualmente ha lavorato duramente per mettersi totalmente a disposizione.

Adesso Valerio Biagini, portiere classe 2003, è pronto per lasciarsi alle spalle il 2022 e affrontare un girone di ritorno tutto da vivere per i colori giallo blu. Il prossimo avversario è la Torres che arriva a Montevarchi domenica 8 gennaio alle ore 14.30.

“Siamo pronti per ripartire con la stessa grinta e motivazione dell’anno appena concluso. Siamo tutti molto fiduciosi di avere le credenziali giuste per giocare le nostre carte. Il nostro obiettivo resta quello di fare sempre punti, perchè una squadra che si deve salvare ha bisogno innanzitutto di continuità”.

Una sfida complicata con un avversario sconfitto all’andata e che oggi si ripresenta a 2 lunghezze e con importanti novità, a cominciare dall’allenatore

“Hanno qualità in tutti i ruoli del campo ed è una squadra difficile da affrontare, mettiamo in campo le nostre armi e portiamo punti a casa. Non dobbiamo pensare ad altro”