Verso Inter-Empoli: il racconto dei precedenti in casa nerazzurra

Sfida numero 39 tra Inter e Empoli quella di lunedì sera al Meazza, con un bilancio, nei 38 precedenti totali giocati, di 3 vittorie azzurre, 4 pareggi e 31 successi interisti. Parlando delle sole gare disputate a Milano, 18, tra campionato e Coppa, 17 le affermazione nerazzurre e 1 sola vittoria azzurra, quella firmata da Tommaso Rocchi nel gennaio del 2004.

La prima sfida è quella del 24 agosto 1984, Coppa Italia, con l’Inter che vinse 3-1 con la doppietta di Sabato e la rete di Bagni con Zennaro a firmare il gol azzurro. Segue un’altra gara di Coppa Italia, nella stagione 1984/85, con l’Inter vittorioso 1-0 con il gol di Altobelli.

La prima partita in campionato arriva nella stagione 1986/87, con i padroni di casa che vinsero 2-1 con le reti di Matteoli e Mandorlini, con Ekstrom ad accorciare nel finale. Sempre in quella stagione Inter ed Empoli si ritrovarono di fronte nei quarti di finale di Coppa Italia, con l’Inter che vinse con la rete di Tardelli. Doppio confronto anche nella stagione successiva: nerazzurri vittoriosi per 2-0 nella gara di campionato del settembre del 1987, con la doppietta di Serena; successo per 2-1 nei quarti di Coppa Italia con i gol di Serena e Lucci intervallati dalla rete azzurra di Incocciati.

Si arriva così al campionato 1997/98 con l’Inter che si impose 4-1, con la doppietta di Ronaldo, il gol di Colonnese e l’autorete di Fusco (con Cappellini a firmare il gol azzurro). Nuova sconfitta nel campionato seguente, 5-1, con tripletta di Djorkaeff, gol di Simeone e Roberto Baggio, con Carparelli a mettere a segno il punto azzurro.

Le due squadre si ritrovano di fronte nel gennaio del 2003, con la tripletta di Christian Vieri a firmare il 3-0 interista. Il 18 gennaio del 2004 la prima storica vittoria azzurra a San Siro, con Rocchi a siglare il gol partita e dare il successo alla formazione di Perotti.

Nel campionato 2005/06 ancora successo interista, 4-1, grazie alle reti di Adriano, Cruz, Figo e Martins con la rete empolese di Vannucchi. Doppia sfida nella stagione 2006/07: a gennaio, nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, Inter vittorioso 2-0 con Cambiasso e Grosso; ad aprile ancora successo nerazzurro, 3-1 con Saudati a pareggiare l’iniziale vantaggio di Cruz prima dei gol di Recoba e Stankovic. Inter che vinse anche la sfida del febbraio del 2008, 1-0, con un rigore di Zlatan Ibrahimovic.

Arriviamo agli ultimi precedenti, tutti ad appannaggio dei nerazzurri. L’Inter di Mancini vinse 4-3 l’ultima sfida del campionato 2014/15 (doppietta Icardi e gol di Palacio e Brozovic da una parte, doppietta Mchedlidze e Pucciarelli dall’altra); successo per 2-1 dei nerazzurri nell’aprile del 2016 (Icardi-Perisic con ancora Pucciarelli a firmare il provvisorio pari) e 2-0 nerazzurro nella gara del febbraio del 2017 firmato da Eder e Candreva; nel maggio del 2019, nell’ultima di campionato Keita e Nainggolan rendano vano il gol di Traore per il 2-1 nerazzurro. Ultime due sfide nella scorsa stagione: a gennaio, in Coppa Italia Inter vittoriosa 3-2, con i nerazzurri avanti con Sanchez, poi la rete di Bajrami e l’autogol di Radu prima del pari nel recupero di Ranocchi e il gol di Sensi nei supplementari; a maggio in campionato 4-2 Inter, col doppio vantaggio azzurro firmato Pinamonti-Asllani prima dell’autorete di Romagnoli, la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Sanchez.

Queste nel dettaglio tutte le sfide giocate a Milano tra Inter e Empoli:

1983/84 Coppa Italia – Fase a gironi Inter-Empoli 3-1

1984/85 Coppa Italia – Ottavi di Finale Inter-Empoli 1-0

1986/87 Serie A Inter-Empoli 2-1

1986/87 Coppa Italia – Ottavi di Finale Inter-Empoli 1-0

1987/88 Serie A Inter-Empoli 2-0

1987/88 Coppa Italia – Quarti di finale Inter-Empoli 2-1

1997/98 Serie A Inter-Empoli 4-1

1998/99 Serie A Inter-Empoli 5-1

2002/03 Serie A Inter-Empoli 3-0

2003/04 Serie A Inter-Empoli 0-1

2005/06 Serie A Inter-Empoli 4-1

2006/07 Coppa Italia Quarti di finale – Inter-Empoli 2-0

2006/07 Serie A Inter-Empoli 3-1

2007/08 Serie A Inter-Empoli 1-0

2014/15 Serie A Inter-Empoli 4-3

2015/16 Serie A Inter-Empoli 2-1

2016/17 Serie A Inter-Empoli 2-0

2021/22 Coppa Italia Ottavi di finale – Inter-Empoli 3-2 dts

2021/22 Serie A Inter-Empoli 4-2

