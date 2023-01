Como amara, i lariani pareggiano in zona Cesarini ma il Pisa c’è

La partita tra Como e Pisa si è conclusa 2-2, con i lariani rapaci in Zona Cesarini per negare i tre punti ai nerazzurri.

Il Pisa, dopo aver subito la sconfitta interna contro il Cittadella, cercava di dimenticare immediatamente quella partita continuando la positiva serie di 8 trasferte consecutive. Traguardo riuscito anche se poteva finire in maniera migliore.

Il tecnico D’Angelo ha deciso di cambiare la formazione iniziale schierando Tramoni e Morutan a supporto di Gliozzi in attacco, Calabresi sulla corsia difensiva destra e Mastinu in cabina di regia al posto di Nagy. Il Pisa ha avuto una buona occasione per segnare subito nei primi minuti di gioco, ma non è riuscito a concretizzare. Il Como invece ha sfruttato un’azione ben manovrata per segnare al 10° minuto con Cutrone. La partita è stata combattuta con il Pisa che cercava di trovare la via del gol attraverso la manovra rasoterra, ma la difesa del Como ha saputo neutralizzare ogni tentativo. Nel concitato finale il Pisa è riuscito a segnare con Masucci, entrato da pochi minuti, ma quando la vittoria sembrava fatta arriva la zampata di Da Riva al quinto di recupero. Che peccato!

Gli highlights su Sky

Como – Pisa 2-2

COMO (3-4-1-2). Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks (85′ Blanco); Vignali, Fabregas (63′ Baselli), Belemo, Ioannou; Parigini (78′ Da Riva); Cerri (63′ Mancuso), Cutrone (85′ Gabrielloni). A disposizione Vigorito, Cagnano, Iovine, Farago, Arrigoni, Da Cunha, Pierozzi. Allenatore Longo.

PISA (4-3-1-2). Nicolas; Calabresi (71′ Esteves), Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Tourè (79′ Nagy), Mastinu (63′ Ionita), Marin; Tramoni M. (79′ Masucci), Morutan; Gliozzi (71′ Moreo). A disposizione. Livieri, Caracciolo, Jureskin, De Vitis, Rus, Tramoni L., Cissé. Allenatore D’Angelo.

Arbitro. Lorenzo Maggioni di Lecco (Saccenti-Gualtieri). 4° uomo Gauzolino. VAR Banti AVAR Camplone

Reti. 10′ Cutrone, 43′ Tramoni, 83′ Masucci, 95′ Da Riva.

Note. Ammoniti: Beruatto, Hermannsson, Odenthal, Fabregas, Canestrelli. Al 38′ Nicolas para un rigore a Cerri. Recupero 3′ pt; 5′ st.